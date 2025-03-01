Бербок считает, что США пытаются поменять местами виновника и жертву.

Скандал в Белом доме между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом говорит о том, что началась новая эра безжалостности и беззакония.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Bild.

"Скандал в Белом доме дал понять, что основанный на правилах международный порядок и сила закона должны как никогда защищаться от мощи сильнейшего. Кто жестокий агрессор, а кто мужественный защитник в этой войне против Украины, кто преступник, а кто жертва - это совершенно не подлежит сомнению, - сказала она.

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По словам Бербок, США пытаются поменять местами виновника и жертву, имея в виду Россию и Украину. Она считает, что принятие этой идеи может привести к концу международного права.

"Поэтому никто не должен ошибаться в отношении врага. Он сидит только в Кремле - не в Киеве или Брюсселе", - подчеркнула глава МИД Германии.

Бербок также призвала правительство Германии действовать, чтобы показать пример Европе. Она выступила за увеличение немецкой и европейской помощи Украине.

Глава МИД Германии рассказала журналистам о своем плане, который состоит из 6 пунктов:

Бундестаг должен выделить заблокированные три миллиарда евро дополнительной помощи Украине;

на саммите ЕС в следующий четверг должен быть сформирован "всеобъемлющий европейский финансовый пакет" для Украины;

Германия должна идти "рука об руку" с Францией, Великобританией и Польшей в будущем;

Европейский совет должен принять решение о масштабных инвестициях в общую европейскую обороноспособность;

в Германии необходимо немедленно обсудить "фундаментальную реформу долгового тормоза".

Европе для достижения мира в Украине нужно действовать совместно с США, но если заручиться поддержкой Вашинтона не получится, необходимо действовать решительнее.

Кроме того, Бербок высказалась против создания специального фонда, который сейчас обсуждается.

"Он не поможет Украине, и мы не сможем использовать его для всех областей, которые важны для нашей обороны", - подчеркнула она.

Скандал между Зеленским и Трампом - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на нормализацию отношений с США после скандала в Белом доме. Он отметил, что американский народ помог спасти украинцев.

Кроме того, в Financial Times писали, что Зеленскому пришлось пережить унижение в Белом доме. Президент Украины оказался зажатым между двумя крупными державами.

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