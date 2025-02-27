Стармер говорит об "особых отношениях" между Британией и США, однако на самом деле так не кажется, пишет CNN.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потратил месяцы, чтобы выстроить дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом. Он хвалил американского лидера еще до его победы на выборах, на что Трамп отвечал, что Стармер был "очень милым", пишет CNN.

Однако все попытки премьер-министра Британии могут быть напрасными, ведь он с Трампом не являются естественными политическими спутниками. В частности Стармер пытается при каждой возможности говорить об "особых отношениях" между Британией и США, однако они становятся все более неравными, ведь страны хотят разного.

"Ставки не могут быть выше. (Визит) является большим испытанием для отношений между Европой и Соединенными Штатами, а также между Европой и Великобританией", - отметила бывший исполнительный директор Стармера по вопросам политики Клэр Эйнсли в интервью CNN.

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В то же время накануне своего визита в США Стармер объявил, что Великобритания увеличит свои расходы на оборону до 2,5% к 2027 году и до 3% к середине следующего десятилетия.

"Это неожиданное ускорение достижения цели его правительства и означает огромные расходы. Они также крайне необходимы, ведь британская армия значительно истощена", - считают эксперты.

В свою очередь Стармер желает, чтобы все его партнеры были довольны. Он не любит критиковать Трампа, с его приходом улучшилось партнерство между Британией и Европейским Союзом после Брекзита, а также он открыто поддержал Украину и восстановил связи с Китаем.

Также примером политики Стармера является его план передать Маврикию Чагосские острова, последнюю африканскую колонию Великобритании, благодаря чему закончился бы юридический и этический спор.

"Украина, Чагос, Китай и красочная история высказываний о Трампе - неудобные темы для разговора, которые обязательно должны быть затронуты в четверг. Стармер сделает это деликатно; в отличие от Макрона, он вряд ли будет проверять факты Трампа перед камерами. Но у него уже не осталось места для лести; осталось немного времени, чтобы начать сложные дискуссии", - подытожили в CNN.

В то же время Стармер признал, что Трамп "изменил глобальный разговор" по Украине, поэтому теперь для Британии есть возможность говорить об этом больше.

Политика Стармера в отношении Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Британии заявил, что без гарантий безопасности от США Путин снова вторгнется в Украину. По его словам, Украине и ее союзникам нужен прочный мир, а не прекращение огня.

В то же время издание Financial Times, что Макрон и Стармер представят Трампу свой план гарантий безопасности Украине. В этом плане речь идет о развертывании "сил успокоения", которые будут опираться на поддержку со стороны США.

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