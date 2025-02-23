Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что лично видел стратегическое планирование России до 2045 года. Об этом он сказал в комментарии журналистам после окончания форума "Украина. Год 2025".
"Там четко написано: если РФ до 2026 года не выходит из этого конфликта, она на ближайший расчетный срок точно выпадает из возможности стать сверхдержавой и даже региональным лидером", - подчеркнул Буданов.
Другие заявления Буданова во время форума "Украина. Год 2025"
Также Буданов ответил, может ли РФ нанести массированный удар по Украине в годовщину войны. По его словам, такая возможность присутствует.
"Может произойти (удар россиян по Украине - УНИАН), он возможен", - подчеркнул он.
Кроме того, глава ГУР МО Украины оценил, может ли в 2025 году завершиться война в Украине. Он отметил, что верит в такие прогнозы. В то же время Буданов отметил, что это произойдет, "когда все стороны будут полностью к этому готовы, выработают план, который согласуют, если он реалистичен".
В то же время разведчик сообщил, что Северная Корея перекрывает 50% потребностей в боеприпасах для России.
"50% вражеских боеприпасов являются корейскими. Так же начались масштабные поставки вооружения, прежде всего, это 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня", - подчеркнул Буданов.