По словам главы ГУР, если Россия не завершит войну до 2026 года, то она теряет возможность стать сверхдержавой.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что лично видел стратегическое планирование России до 2045 года. Об этом он сказал в комментарии журналистам после окончания форума "Украина. Год 2025".

"Там четко написано: если РФ до 2026 года не выходит из этого конфликта, она на ближайший расчетный срок точно выпадает из возможности стать сверхдержавой и даже региональным лидером", - подчеркнул Буданов.

Другие заявления Буданова во время форума "Украина. Год 2025"

Также Буданов ответил, может ли РФ нанести массированный удар по Украине в годовщину войны. По его словам, такая возможность присутствует.

"Может произойти (удар россиян по Украине - УНИАН), он возможен", - подчеркнул он.

Кроме того, глава ГУР МО Украины оценил, может ли в 2025 году завершиться война в Украине. Он отметил, что верит в такие прогнозы. В то же время Буданов отметил, что это произойдет, "когда все стороны будут полностью к этому готовы, выработают план, который согласуют, если он реалистичен".

В то же время разведчик сообщил, что Северная Корея перекрывает 50% потребностей в боеприпасах для России.

"50% вражеских боеприпасов являются корейскими. Так же начались масштабные поставки вооружения, прежде всего, это 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня", - подчеркнул Буданов.

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