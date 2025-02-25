Глава разведки объяснил, что РФ видит себя империей в составе со странами Варшавского блока и это задача минимум.

В случае захвата Россией Украины, следующей под агрессию РФ подпадет Польша, а за ней другие страны Варшавского блока, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Об этом он сказал во время Специальной встречи YES до 24 февраля, видеоотрывок из которой обнародовал Telegram-канал "Новости.LIVE".

"РФ не видит себя федерацией. Она видит себя империей. В их понимании, империя, к которой нынешнее руководство РФ склоняется, это образец Советского Союза, но со странами Варшавского договора. И никуда это не денется, если будет худший вариант", - говорит Буданов, прогнозируя следующие действия Кремля в случае проигрыша Украины.

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По его словам, присоединение территорий стран Варшавского блока - это "задача минимум" для страны-агрессора, если образуется империя.

"Нас не будет, Польша - следующая. Я вам прямо это говорю и не надо этого бояться, надо осознавать. Дальше будет Чехия, Венгрия, Болгария. Все. Отжим назад", - отметил Буданов.

Другие заявления Буданова

Как сообщал УНИАН, Буданов подчеркивает, что на Донбассе и юге Россия не остановится, ей нужна вся Украина. Однако сейчас РФ нуждается в восстановлении сил, чтобы продолжить наступление, поэтому просто хотят паузу в войне, а не ее завершение.

Глава украинской разведки отметил, что стратегическая цель Российской Федерации неизменна - поглотить Украину. По его словам, в РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, а без этого существование российской империи невозможно. Поэтому Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и территория, и население, и заводы.

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