Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это была не аннексия, а "воссоединения Крыма с Россией".

В Кремле отреагировали на слова президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена о непризнании аннексии Крыма Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, готов ли Кремль взаимодействовать с Белым домом при такой позиции США.

"Понимаете, аннексию Крыма, действительно, невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права", - сказал Песков.

По его словам, "воссоединение" было результатом решения законодательного органа Крыма, "в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины".

"Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят. Поэтому никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава Богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации", - добавил Песков.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину. Он заверил, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Роман Цимбалюк