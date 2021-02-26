По словам президента США, Штаты никогда не признают Крым российским.

Власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину.

Об этом сообщается в заявлении президента Соединенных Штато Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в пятницу, 26 февраля, по случаю Дня сопротивления Крыма российской оккупации.

«Семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда вторглась в Крым.

Сегодня Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, ее союзников и партнеров, как это было и с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина», — говорится в заявлении.

Байден заверил, что США не поддерживают сейчас и никогда не поддержат аннексию полуострова Россией.

Читайте такжеУ Зеленского назвали ключевые инструменты деоккупации Крыма«Мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине. Мы также продолжим чтить мужество и надежду Революции достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков на Майдане, требуя нового начала для своей страны», — заявил президент США.

Он отметил, что Соединенные Штаты поддерживают тех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны.

Оккупация Крыма Россией

Сегодня в Украине отмечается День сопротивления оккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение полуострова — общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке «Крымской платформы».

Также глава государства подписал указ об отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова