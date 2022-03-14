"Железный занавес" вокруг страны-агрессора становится все плотнее.

С момента вторжения в Украину на Российскую Федерацию начали накладывать суровые санкции. Например, банки РФ отключили от SWIFT, а США ввели эмбарго на импорт нефти и газа из страны-агрессора. Путин и его прихвостни активно ищут способы обойти ограничения. Потенциальной лазейкой мог стать Израиль, но недавно страна официально объявила, что поддержит западные санкции.

Как передает портал Times of Israel, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Во время выступления в Братиславе он заявил: "Израиль не станет маршрутом для обхода санкций, введенных против России США и другими западными странами".

"Министерство иностранных дел координирует этот вопрос вместе с партнерами, включая Банк Израиля, Министерство финансов, Министерство экономики, Управление аэропортов, Министерство энергетики и другие [структуры]", — продолжил Лапид.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что не может быть оправданий нарушению территориальной целостности Украины. Израиль готов стать посредником и сделать "все возможное" для прекращения боевых действий и восстановления мира.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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