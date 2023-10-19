Европейский саммит Global Gateway пройдет 25-26 октября в Брюсселе.

Европейский Союз на следующей неделе примет лидеров около 20 стран, чтобы усилить свой глобальный инфраструктурный план Global Gateway, направленный на конкуренцию с Китаем в стратегических регионах.

Как сообщает Bloomberg, европейский саммит состоится через неделю после того, как Китай собрал представителей более 130 стран, чтобы отпраздновать десятую годовщину собственного глобального инвестиционного плана - "Один пояс - один путь".

По данным Bloomberg, среди глав государств и правительств, которые примут участие в европейском форуме Global Gateway, который будет проходить 25-26 октября в Брюсселе, будут главы государств и правительств Бангладеш, Сенегала, Намибии и Молдовы. Представительство Египта и Демократической Республики Конго еще не определено.

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Отмечается, что Global Gateway - это план Европейского Союза стоимостью 300 миллиардов евро для "повышения интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторе". ЕС и его союзники конкурируют с такими странами, как Китай, за развитие проектов инфраструктуры и связи в развивающихся странах.

На годовщину проекта президент Китая Си Цзиньпин представил свою инвестиционную инициативу как альтернативу мировому порядку, который возглавляет США. Его поддержал президент России Владимир Путин.

Китайский форум "Один пояс - один путь" - последние новости

17 октября президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин, чтобы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и принять участие в форуме "Один пояс – один путь". Отмечается, что это первая зарубежная поездка президента России с момента выдачи ордера на его арест. В последний раз Путин был в Китае за три недели до российского вторжения в Украину, когда в Пекине проходили зимние Олимпийские игры.

В украинской разведке отметили, что поездка Путина в Китай может нести риски для Украины.

"А риски это для нас, конечно, определенные несет, потому что понятно, что интересует, прежде всего, человека, похожего на Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только просто отслеживает, но и отрабатывает различные сценарии", - отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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