Это первый заграничный визит президента РФ с момента выдачи ордера на его арест.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин. Он встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и примет участие в форуме "Один пояс – один путь".

Отмечается, что сегодня в рамках форума пройдет конференция и дружественный ужин. Уже завтра, 18 октября, состоится официальная церемония открытия форума, где с речью выступит Си Цзиньпин.

Кроме того, запланированы ряд встреч на высоком уровне и тематические форумы. Путин намерен провести переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосса Тхонглуном Сисулитом.

Для участия в форуме в Пекин прибыли президент Сербии Александар Вучич, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Стоит отметить, что это первый заграничный визит Путина за границу с 17 марта, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. В последний раз Путин выезжал за пределы России в декабре 2022 года в Беларусь и Кыргызстан.

Отношения России и Китая - последние новости

Пекин неоднокрано заявлял якобы о своем нейтралитете в вопросе войны России против Украины. Кроме того, Китай даже предлагал свой "мирный план", который отвергла Украины неточности формулировок.

В то же время заместитель посла Китая в ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности ООН косвенно упрекнул Москву за ракетный удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области, где погибли 52 мирных жителя, в том числе ребенок.

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