Украина не только просто отслеживает, но и отрабатывает различные сценарии.

Поездка президента России Владимира Путина в Китай несет определенные риски для Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что любая поездка Путина внимательно отслеживается относительно всех рисков, которые она может нести.

По его словам, сегодня Россия - сырьевой придаток в мировых экономических процессах, и если ее представителей куда-то приглашают, то это так и расценивают, "какие бы пафосные слова при этом российский диктатор или его приспешники не озвучивали".

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"А риски это для нас, конечно, определенные несет, потому что понятно, что интересует, прежде всего, человека, похожего на Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только просто отслеживает, но и отрабатывает различные сценарии", - отметил Юсов.

Путин в Китае - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Путин 17 октября прибыл в Пекин, чтобы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и принять участие в форуме "Один пояс – один путь". Визит накануне анонсировали российские СМИ.

Путин в Китае встретился со своим ближайшим союзником среди лидеров Европейского Союза, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

В последний раз Путин был в Китае за три недели до российского вторжения в Украину, когда в Пекине проходили Зимние Олимпийские игры.

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