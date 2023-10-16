В Китае Путин хочет обсудить с Си китайский проект глобального доминирования "Один пояс - один путь".

Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс – один путь", который состоится в Китае. Это мероприятие стартует в Пекине уже затра, сообщает российское издание "РИА Новости".

Кроме участия в форуме российский диктатор планирует встретиться с руководителем КНР Си Цзиньпином. Эта информация была подтверждена во время сегодняшней встречи министров иностранных дел обеих стран Сергея Лаврова и Ван И, состоявшейся в Пекине.

По словам Лаврова, Москва рассматривает этот форум "как важную составляющую продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем евразийском континенте".

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Как сообщает МИД России, сам Лавров в среду должен прибыть в КНДР. Стоит отметить, что в сентябре северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригласил Путина в Пхеньян. Тогда в Кремле заявили, что такой визит станет возможным после того, как Северную Корею посетит Лавров.

Отношения Москвы и Пхеньяна

Как писал УНИАН, после сентябрьской встречи Путина с Кимом между Россией и КНДР резко активизировались железнодорожные перевозки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Что именно находится в вагонах – неизвестно, но аналитики предполагают, что речь идет о поставках артиллерийских боеприпасов.

Факт военных поставок подтверждают и власти США. По данным Белого Дома, Северная Корея передала России уже по меньшей мере тысячу контейнеров с боеприпасами и различным военным оборудованием.

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