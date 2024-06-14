Сотни крепежных элементов неправильно установили на фюзеляже 787 Dreamliner.

Американская корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой качества сборки своих авиалайнеров: на этот раз речь идет о неправильной установке более 900 крепежных элементов на фюзеляже некоторых моделей 787, которые еще не передали заказчикам. Об этом со ссылкой на двух знакомых с ситуацией людей сообщает Reuters.

В корпорации подтвердили проверки и заявили, что проблема не повлияет на поставки новых авиалайнеров. "Наша команда 787 проверяет крепления в боковинах некоторых самолетов 787 Dreamliner, которые не были доставлены, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим инженерным спецификациям", – говорится в заявлении Boeing.

По словам неназванных источников, непосредственных опасений относительно безопасности полетов пока нет, но Boeing работает над тем, чтобы понять, что именно вызвало такие трудности.

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Проблему подтвердили в Федеральном авиационном управлении США (FAA), заявив об обнаружении "неправильно установленных креплений фюзеляжа на некоторых самолетах модели 787".

Проблемы с самолетами Boeing 737 MAX

Трудности преследуют американскую корпорацию уже много лет. Впрочем, они связаны не столько с моделью Dreamliner, сколько с Boeing 737 MAX 8.

Напомним, один из таких самолетов разбился 9 октября 2018 года вблизи Джакарты. Еще одна похожая катастрофа произошла 10 марта 2019 года под Аддис-Абебой. Позже сообщалось, что корпорация вынуждена задержать поставки десятков самолетов модели 737 MAX из-за очередного дефекта.

А недавно стало известно о неожиданной смерти уже второго информатора о дефектах самолетов Boeing.

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