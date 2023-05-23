Генсек НАТО назвал еще одну страну, которая может присоединиться к подготовке летчиков.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг утверждает, что Германия может присоединиться к обучению украинских пилотов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в кулуарах заседания Совета ЕС с участием министров обороны.

"В последние дни мы слышали объявления от нескольких союзников, в том числе от Соединенных Штатов, Великобритании и нескольких европейских союзников, что они начнут подготовку пилотов на современных западных боевых истребителях, отвечающих стандартам НАТО, - сказал Столтенберг. - Украина имеет право на самооборону. Мы помогаем Украине отстаивать это право. [Обучение украинских пилотов] не делает НАТО и союзников по НАТО стороной конфликта".

Генеральный секретарь Альянса добавил, что приветствует решение нескольких союзников, включая Германию, начать обучение украинских пилотов.

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"Потому что это создает возможность позже принять решение о поставках. Я оставлю это для отдельных союзников, чтобы они сделали объявление, когда будет начата подготовка", - сказал Столтенберг.

По его словам, главным поставщиком истребителей F-16 являются Соединенные Штаты, и после соответствующего объявления президента США Джо Байдена, эта страна будет также осуществлять подготовку украинских пилотов.

"Это важный шаг, который отчасти создаст для нас возможность поставлять боевые истребители потом на определенном этапе, но также это посылает очень четкий сигнал, что мы здесь на долгосрочную перспективу, и что Россия не сможет нас ждать", - добавил Столтенберг.

При этом журналисты у него уточнили, соответствуют ли действительности его слова, что Германия тоже будет учить украинских пилотов.

"Я сказал, что Германия среди тех стран, которые готовы начать с вопросом подготовки. Если меня неправильно проинформировали, то я сожалею по этому поводу", - сказал Столтенберг.

В то же время, как сообщает Deutsche Welle, министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Германия изучает пути присоединения к "авиационной коалиции", но предупредил, что у страны "чрезвычайно ограничены" возможности внести вклад, поскольку Германия не имеет на вооружении самолетов F-16.

Писториус отметил, что участие Берлина "не имеет значения, потому что мы просто не имеем самолетов F-16 и не можем помочь с обучением пилотов".

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Напомним, вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже начались в нескольких странах, и в частности в Польше.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл высказал мнение, что истребители F-16 являются важными для Украины в среднесрочной перспективе, но не изменят кардинально ход войны.

Также он отмечал, что поставка истребителей F-16 Украине продлится" в лучшем случае несколько месяцев".