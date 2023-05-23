Это довольно быстрые сроки, ведь подготовка американских пилотов длится до двух лет.

Поставка истребителей F-16 Украине продлится" в лучшем случае несколько месяцев".

Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, информирует CNN. Отмечается, что пока администрация президента США предоставила мало деталей о плане вооружения Украины американскими истребителями, хоть и поддержала инициативу по обучению украинских пилотов.

Кендалл подчеркнул, что пройдет по меньшей мере "несколько месяцев", прежде чем Украина получит возможность эксплуатировать F-16. Необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские пилоты смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

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"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать F-16 или другой западный истребитель в значительном количестве в руки украинских ВВС раньше, чем через несколько месяцев", – сказал Кендалл журналистам.

При этом издание отмечает, что это достаточно быстрые сроки, ведь подготовка нового американского пилота на F-16 обычно занимает более двух лет, а курс переподготовки для пилота может занять до пяти месяцев.

Самолеты F-16 для Украины

Вчера в США заявили, что считают приоритетом предоставление Украине современных истребителей F-16, Штаты будут работать над достижением этой цели в ближайшие месяцы.

Тем временем Нидерланды официально объявили, что готовы начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16.министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что МИД не хочет называть конкретную дату старта учений.

Кроме того, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась.

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