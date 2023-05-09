Генсек Альянса отметил, что если в Украине победит Путин, то это трагедия для украинцев.

Если Украина не победит в войне с Российской Федерацией, то о членстве в НАТО будет бессмысленно говорить. Такое развитие событий создаст угрозу для всех и даст "разрешение" лидеру Китая Си Цзиньпину на применение силы.

"Насущная задача сейчас состоит в том, чтобы Украина восторжествовала как суверенное, независимое государство, потому что если Украина не восторжествует, то вообще обсуждать будет нечего", - заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Washington Post.

По его словам, ситуация в Европе не имеет значения для Азии, а ситуация в Азии – для Европы, но проигрыш Украины создаст угрозу для всех

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"Если в Украине победит президент Путин — это трагедия для украинцев. Но это также опасность для всех нас. Потому что это послужит сигналом президенту Путину, а также президенту Си, что, применяя военную силу, они получают то, что хотят. И это сделает нас более уязвимыми", - объяснил генсек НАТО.

При этом он напомнил, что война в Украине началась еще в 2014 году. Также дипломат поприветствовал усилия ЕС в области обороны, но предостерег от конкуренции внутри Союза.

"Чего мы должны избегать, так это дублирования и конкуренции, частично потому что Евросоюз не может защитить Европу. 80% расходов на оборону приходится на членов альянса не из ЕС. То же и с географией. Взгляните на карту НАТО, Норвегия на севере и Турция на юге, а также США, Канада и Великобритания имеют решающее значение при обороне Европы. А политически любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только разделит НАТО, но и разделит Европу", - подытожил Столенберг.

Украина в НАТО - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев объявил, что в Альянсе договорились о вступлении Украины. При этом Польша, Чехия и Словакия призвали предоставить Киеву гарантии безопасности до вступления в Альянс.

При этом Венгрия заявила, что якобы Украина модет вступить в НАТО с разрешения России, а в Германии заявила, что перспективы быстрого присоединения Украины нет. В свою очередь Варшава обвинила Берлин и Париж в затягивании вступленя Украины в НАТО.

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