Раньше поставки истребителей не были приоритетом для США, поэтому в этом направлении не работали.

Истребители F-16 являются важными для Украины в среднесрочной перспективе, но не изменят кардинально ход войны.

Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает Голос Америки. По его убеждению, F-16 "создадут промежуточные возможности, которых украинцы пока не имеют, но не это изменит ситуацию кардинально".

"F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс в корне", - добавил министр.

По его словам, в помощи США Украине "были другие значительно более высокие приоритеты" и поэтому передачу самолетов не начали раньше.

"Думаю, рационально было принять это решение сейчас... думаю, мы должны начать думать наперед на более длинную перспективу", - сказал Кендалл.

F-16 для Украины

В понедельник, 22 мая, в США заявили, что считают приоритетом предоставление Украине современных истребителей F-16. Штаты будут работать над достижением этой цели в ближайшие месяцы.

Между тем в Пентагоне заявили, что поставка истребителей F-16 Украине продлится "в лучшем случае несколько месяцев".

Вместе с тем, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась.

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