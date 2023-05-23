Истребители F-16 являются важными для Украины в среднесрочной перспективе, но не изменят кардинально ход войны.
Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает Голос Америки. По его убеждению, F-16 "создадут промежуточные возможности, которых украинцы пока не имеют, но не это изменит ситуацию кардинально".
"F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс в корне", - добавил министр.
По его словам, в помощи США Украине "были другие значительно более высокие приоритеты" и поэтому передачу самолетов не начали раньше.
"Думаю, рационально было принять это решение сейчас... думаю, мы должны начать думать наперед на более длинную перспективу", - сказал Кендалл.
F-16 для Украины
В понедельник, 22 мая, в США заявили, что считают приоритетом предоставление Украине современных истребителей F-16. Штаты будут работать над достижением этой цели в ближайшие месяцы.
Между тем в Пентагоне заявили, что поставка истребителей F-16 Украине продлится "в лучшем случае несколько месяцев".
Вместе с тем, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась.