Как заявил высокий представитель ЕС, на обучение украинских пилотов уйдет время.

Обучение украинских пилотов для управления истребителями четвертого поколения F-16 уже начались в нескольких странах, и в частности в Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал перед началом заседание Совета ЕС при участии министров обороны.

"Я рад, что наконец-то начались учения пилотов на самолетах F-16 в нескольких странах. Для этого понадобится время, но чем раньше, тем лучше", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что для предоставления Украине истребителей F-16 "дверь открыта".

Как уточнил Боррель, говоря о начале подготовки украинских пилотов, он, например, имел в виду Польшу.

F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 мая, в США заявили, что считают приоритетом предоставление Украине современных истребителей F-16, Штаты будут работать над достижением этой цели в ближайшие месяцы.

Тем временем в Пентагоне заявили, что поставки истребителей F-16 Украины продлится "в лучшем случае несколько месяцев". Там уверены, что самолеты важны для Украины, но существенно не изменят ход войны.

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