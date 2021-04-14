Запад может наказать Москву за агрессию против Украины отключением ее от мировой финансовой системы, и тогда российскую экономику не спасет даже Китай

Что Россия на самом деле задумала вблизи границы Украины? На протяжении последних недель Москва увеличивала свое военное присутствие в регионе: на суше и в море, - усиливая страх перед вторжением.

Наверное, именно это подтолкнуло президента США Джо Байдена позвонить Владимиру Путину во вторник утром, - пишет на страницах Washington Post бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт. Байден предложил провести встречу лидеров США и России, чтобы "обсудить весь спектр проблем". Но ситуация в Украине точно была среди главных на уме у американского президента.

Читайте такжеWP: Нельзя позволить Путину прятать собственные проблемы за войной в УкраинеКонечно, Россия уже имела значительное военное присутствие в регионе. Она аннексировала Крым в 2014 году, а ее силы захватили часть Донецкой и Луганской областей. Но теперь, когда растерянный и нервозный Запад следит, Россия мобилизует новые воинские подразделения, отправляя их в эти же места. В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, как поезда везут танки из далекой Сибири. А 76-я воздушно-десантная дивизия из Пскова направляется со своей базы вблизи Эстонии в Крым. Таким образом, это наибольшая концентрация российских войск у границы Украины с 2014 года. Очевидно, все эти военные там не на экскурсии.

Напряжение быстро растет. Дело не только в том, что Россия стягивает войска на фоне усиления боев у линии разграничения в Донецкой области. Российская риторика против Украины тоже значительно обострялась на протяжении последних недель. Государственные СМИ в Москве продвигали абсурдные обвинения, что Киев готовит зверства, которые нужно остановить. Затем несколько недель назад один из главных российских пропагандистов Дмитрий Киселев говорил о "второй братоубийственной" войне, которая вот-вот начнется в Украине. При этом, он утверждал, что Россия якобы к этому никак не причастна.

Что планирует Кремль? Открытое вторжение в Украину, чтобы взять под контроль южную часть страны и обеспечить водой Крым, означало бы начало масштабной войны в Восточной Европе. Украинские силы будут сопротивляться. А бои будут большими и долговременными.

Запад должен пойти на решительные действия. Россия может столкнуться с серьезным наказанием, например, ее могут выкинуть из международной финансовой системы в ответ на агрессию. Если это произойдет, даже Китай не сможет спасти российскую экономику.

Читайте такжеThe Guardian: У границ Украины и Тайваня зарождается мир из "1984" ОруэллаВ курсе Кремля нет никакой логики. Но Москва может также повторить сценарий за 2014-2015 годы. Тогда Россия бросила большие военные ресурсы в победу над украинскими силами, а лишь после этого села за стол политических переговоров, чтобы получить большие уступки. Именно так и появились Минские соглашения. Прижатая к стене после больших потерь на поле боя Украина не имела пространства для переговоров в свою пользу.

На данный момент отношения Москвы с Вашингтоном, Брюсселем и Киевом почти достигли дна. Придется подождать, чтобы увидеть, как Путин отреагирует на звонок Байдена. Но ему точно не понравилось, как президент США назвал его "убийцей". В случае Брюсселя, отношения ухудшались с момента, когда глава МИД РФ Сергей Лавров унизил Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Борреля во время визита в Москву. А отношения с Киевом начали ухудшаться еще больше после того, как президент Владимир Зеленский выступил против Виктора Медведчука, главного представителя Москвы на внутренней политической сцене.

"Кремль может думать, что хуже уже не будет. И поэтому сейчас хорошее время, чтобы "откорректировать" ситуацию в Украине. Провокации срабатывали в прошлом. Возможно сработают и сейчас", - пишет Бильдт.

Читайте такжеSüddeutsche Появление "миротворцев" России в Украине будет лишь переходным этапомНет точного способа узнать, чем все закончится. Но Россия должна столкнуться с объединенным и твердым дипломатическим фронтом. Путин должен понимать, что последствия будут тяжелыми, если агрессия против Украины продолжится. Это критический тест для США и Европы. Безопасность и стабильность континента на грани.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань