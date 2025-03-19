По словам премьер-министра Дании, Россия может попытаться напасть на страны Европы в "очень короткой перспективе".

Европа должна стать независимой в вопросах обороны в течение следующих трех-пяти лет, чтобы сдерживать "очень агрессивную" Россию, которая может напасть на страну ЕС. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Politico.

"Я полностью за перевооружение Европы и хочу, чтобы мы поставили перед собой очень амбициозную цель: через три-пять лет мы должны быть полностью способны защитить себя в Европе", - отметила она.

По ее словам, необходимость перевооружения сейчас является "важнейшим вопросом", который стоит перед блоком из-за постоянной угрозы со стороны РФ, которая может попытаться напасть в "очень короткой перспективе", если страны не будут принимать меры для ее сдерживания.

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"Если вы видите, что они делают с саботажем, гибридными атаками, использованием мигрантов ... пытаясь дестабилизировать наши страны с помощью дезинформации, фейковых новостей и так далее, готовность России к борьбе с Европой является достаточно большой. Я не уверена, что это изменится, к сожалению"", - подчеркнула Фредериксен.

Также премьер-министр Дании скептически оценила заинтересованность российского диктатора Владимира Путина к прекращению войны.

"Я не очень оптимистично настроена в отношении России, потому что когда я смотрю на их поведение, оно настолько противоречит человечности, Европе и всему, во что мы верим, что они должны доказать, что хотят жить нормальной соседской жизнью с нами в Европе", - отметила политик.

В то же время у нее спросили об угрозах президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, на что она ответила, что суверенитет страны нужно уважать.

"Гренландия является частью территории Королевства Дания, и точка. Я надеюсь, что все уважают суверенитет, нашу территориальную целостность и наши границы. Это не продается", - добавила Фредериксен.

Она подчеркнула, что Дания, которая является одним из крупнейших друзей Украины, поддерживает идею покупки большего количества вооружения у стран ЕС, однако до сих пор хочет "сотрудничать с другими партнерами", такими как Норвегия и Великобритания.

"Потенциал в Европе очень большой, но некоторые барьеры должны быть изменены и отодвинуты, потому что мы еще не производим достаточно. Мы все еще имеем мышление мирного времени... Я не думаю, что у нас есть несколько месяцев, чтобы принять решение", - подытожила политик.

Оборона Европы - последние новости

Ранее издание Politico писало, что европейские оборонные гиганты пытаются соскочить с технологической иглы США. В письме компаний к Еврокомиссии говорится о том, что Европе необходимо стать более независимой в технологическом плане на всех уровнях ее критической цифровой инфраструктуры.

Также журналисты сообщали, что ЕС планирует значительно увеличить инвестиции в оборону для сдерживания РФ. В то же время Европейский Союз сосредоточит свои усилия на том, чтобы Украина могла продолжать отражать российские атаки.

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