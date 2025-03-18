Европейские компании считают, что Европе нужно стать более независимой в технологическом плане от США и других стран.

Около 100 европейских компаний и лоббистских групп, включая гигантов оборонной промышленности Airbus и Dassault, призвали Еврокомиссию принять меры по стимулированию развития технологий, произведенных в Европе, чтобы континент стал менее зависимым от США, с которыми началось торговое противостояние. Об этом сообщает Рolitico.

Соответствующее письмо было направлено президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе по вопросам технологий, суверенитета, безопасности и демократии Хенне Вирккунен. Его, кроме Airbus и Dassault, подписали французский государственный инвестиционный банк Bpifrance, компании Scaleway, OVHCloud, Nextcloud, France Digital, European Digital SME Alliance и Connect Europe, а также небольшие европейские технологические компании, такие как Proton и Ecosia.

"Европе необходимо стать более независимой в технологическом плане на всех уровнях ее критической цифровой инфраструктуры", - сказано в заявлении.

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Авторы считают, что требование к правительствам покупать европейскую продукцию увеличит спрос на отечественные технологии, а суверенный инфраструктурный фонд должен поддерживать инвестиции в более капиталоемкие отрасли, такие как микрочипы и квантовые технологии.

Уточняется, что на фоне быстро ухудшающихся отношений между ЕС и США промышленная база Европы подвергается существенным рискам. По данным издания, Европа сильно зависит от американских технологий. Европейские данные в основном хранятся в облачных сервисах США, а компании Amazon, Microsoft и Google занимают более двух третей европейского рынка. На континент приходится всего 10% мирового рынка микрочипов. А недавно американские компании, такие как OpenAI, заняли лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта.

Авторы письма отметили, что Еврокомиссии необходимо мобилизовать отечественную промышленность для реализации общеконтинентальной стратегии. Это, по их мнению, обеспечит Европу собственными альтернативными технологиями в вышеуказанных секторах.

"Я не думаю, что цель состоит в том, чтобы быть полностью независимыми от США или остального мира, однако нужно, по крайней мере, иметь какие-то активы, чтобы мы могли хотя бы вести переговоры", - пояснил один из подписантов, гендиректор Nextcloud Франк Карличек.

Кризис в отношениях между ЕС и США

С приходом к власти президент США Дональд Трамп пригрозил Европе ввести пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%. В ответ ЕС объявил о пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов.

Более того, на фоне сближения Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и угрозами с его стороны вывести США из НАТО европейские страны поддержали значительное увеличение расходов на оборону и укрепление технологической и промышленной базы.

По данным Financial Times, теперь странам ЕС придется затянуть пояса и увеличить траты на оборону за счет сокращения расходов на систему социального обеспечения.

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