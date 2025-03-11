Российские оккупанты непрерывно идут в атаку, даже когда уже поле боя усеяно трупами их военных.

Страны Европы не выдержат интенсивной войны с российскими захватчиками, потому что те непрерывно идут в наступление как зомби. Об этом в интервью для Армия TV сказал Сергей "Кинг" Тимофейко, писатель, историк, преподаватель и заместитель командира роты ударных БпАК 63 механизированной бригады.

Военный отмечает, что в украинской армии важное значение уделяется выживанию личного состава, а у российских оккупантов можно наблюдать такие случаи, когда оккупант "будет ценить танк больше своей жизни".

"Относительно людей - это вообще отдельная тема. Стоит посмотреть на видео, при каких условиях наши операторы их убивают... Вся ценность "русского мира". Они не пользуются какой-то тактикой. Они просто идут по полю. Они это повторяют, ежедневно повторяют. Вчера, позавчера просто идут по полю, заходят, мы их убиваем на том поле - одну группу, вторую, четвертую, пятую. Трупы, по 150-200 оккупантов реально подтвержденных, лежащих покойных на поле. Там уже люди просто устали их убивать", - подчеркнул Тимофейко.

Видео дня

Он отметил, что российские оккупанты непрерывно пытаются идти в атаку, даже "на четвереньках, с костылями". Участие в атаках принимают как старые, так и молодые.

По его мнению, складывается впечатление, что российский диктатор Владимир Путин решил истребить в один момент всю Россию, потому что оккупантов гонят на убой в атаку.

"Так гнать свое войско и свою технику на убой, как это делают захватчики, нынешняя Европа, Польша, Германия не знают, что это такое - война с зомби. Они не выдержат ни одного дня войны с [российскими захватчиками - УНИАН]", - отметил Тимофейко.

Он сомневается, что кто в мире готов "воевать с этими зомбаками" еще кроме украинцев.

Война с Россией - есть ли у оккупантов ресурс для быстрого прорыва

Как сообщал УНИАН, 6 марта военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный высказал мнение, что Российская Федерация не имеет ресурса для осуществления быстрого наступления. Силы обороны на Покровском направлении демонстрируют, что могут останавливать мясные штурмы.

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