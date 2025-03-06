Издание объясняет, что таким образом Соединеннные Штаты могут навредить самим себе.

Изолируя Украину от жизненно важной разведывательной информации, США также изолируют себя — особенно в космосе. Однако это не остановит усилия Украины по защите мирного населения от российских ракетных ударов, хоть и может их затруднить, пишет Forbes.

При этом издание подчеркивает, что европейские союзники Украины обладают многими из тех же космических возможностей, что и США, хотя и в меньшем масштабе. Также аналогичные услуги предоставляют коммерческие компании. Украина еще в 2022 году арендовала за 17 миллионов долларов спутник радиолокационного наблюдения у финской компании Iceye.

Спустя два года Германия оплатила расширение возможностей космического наблюдения Украины за счёт компаний Rheinmetall и Iceye. А Нидерланды заплатили 13 миллионов долларов американской компании Maxar, чьи спутники регулярно фотографируют практически всю поверхность Земли, за доступ к снимкам.

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Сообщается, что Нидерланды делятся разведданными с украинцами в рамках меморандума 2024 года. Также Украина получает космические данные от крупнейших космических держав Европы: Великобритании, Италии и Франции. Польша же оплачивает услуги Starlink, подтвердив своё обязательство продолжать финансирование даже на фоне сообщений о возможной блокировке доступа Украине к системе.

К тому же сейчас франко-британская компания спутниковой связи Eutelsat ведет переговоры с Евросоюзом о предоставлении услуг Украине.

Что касается "самоизоляции" США в случае попыток ограничения Украины, речь идет о том, что американские военные и спецслужбы не всегда сами генерируют всю разведывательную информацию — они также выигрывают от обмена данными, особенно через альянс Five Eyes, куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Хотя под руководством президента США Дональда Трампа этот альянс может развалиться. Ведь на фоне эскалации торговой войны с Канадой и его странной идеи заставить Канаду присоединиться к США в качестве 51-го штата, советник Трампа Питер Наварро призвал исключить Канаду из Five Eyes, что нанесло бы ущерб всем участникам альянса.

Что еще известно об остановке передачи разведданных Украине

Ранее УНИАН сообщал, что из-за Трампа обмен разведданными между членами НАТО - под угрозой. Отмечается, что ситуация и так была сложная из-за пророссийской позиции Венгрии и Словакии, теперь же, после сближения США с Россией, появились опасения, безопасно ли делиться разведданными с Вашингтоном.

Кроме того, эксперт объяснил, как Украина может перекрыть потерю разведданных от США. "У нас есть возможности, чем перекрываться. Но ту большую спутниковую группировку, которая на вооружении Соединенных штатов, мы перекрыть не можем", - сказал Ступак.

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