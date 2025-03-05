Россия также обращается к Китаю с такими просьбами.

Украина имеет собственные спутники, а также может обращаться за помощью к Европе, чтобы перекрыть часть разведданных, которые ранее Киеву передавал Вашингтон.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"У нас есть возможности, чем перекрываться. Но ту большую спутниковую группировку, которая на вооружении Соединенных штатов, мы перекрыть не можем. Европейцы ее перекрыть также не могут", - сказал Ступак.

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Он добавил, что в то же время у Украины могут оставаться и другие опции. Например, Киев может покупать информацию со спутников у других стран.

"Если страны западной Европы будут помогать нам с платой, мы можем получать данные, например, от китайских коммерческих спутников. РФ периодически использует китайские спутники для съемки отдельных объектов на территории Украины. Последний крупный пример, о котором широко известно - это "Вагнер", они активно покупали у китайских компаний снимки Бахмута. Чтобы планировать наступательные действия. Поэтому если у Китая не будет политических противоречий, а будет вопрос - вы платите, мы вас обеспечиваем разведданными, то почему бы и нет?", - пояснил Ступак.

Разведывательные от США для Украины - что известно

5 марта ряд западных СМИ распространил информацию о приостановлении поставок разведданных Украине от США. В частности об этом сообщал корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Отмечалось, что это является временной мерой. А Вашингтон продолжит помогать Киеву, когда президент Украины Владимир Зеленский "будет готов к миру".

Между тем Sky News сначала сообщил, что Соединенные штаты приостановили передачу Украине лишь части разведданных. В частности, Вашингтон якобы продолжил передавать информацию о временно оккупированных территориях Украины.

Впрочем, впоследствии журналисты отметили, что Соединенные штаты прекратили делиться с Украиной всеми разведывательными данными.

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