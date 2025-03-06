Обмен разведывательной информацией между странами-членами НАТО оказался под угрозой, поскольку из-за политики президента США Дональда Трампа союзники все более настороженно относятся друг к другу. Об этом пишет Politico со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц Альянса и экспертов по безопасности.
Отмечается, что ситуация и так была сложная из-за пророссийской позиции Венгрии и Словакии, теперь же, после сближения США с Россией, появились опасения, безопасно ли делиться разведданными с Вашингтоном. Эти сомнения усилились после сообщений, что Соединенные Штаты временно прекратили передачу разведданных Украине, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.
Тревогу по поводу будущего обмена разведданными внутри Альянса выразила изданию, в частности, бывший посол США при НАТО Джули Смит.
А бывший офицер канадской разведки Даниэль Стэнтон сказал, что сейчас НАТО нуждается в большем количестве разведданных, но получит их меньше. По его словам, исчезает консенсус относительно того, кто является общим врагом, а значит, "союзники будут менее охотно делиться информацией".
"После катастрофической встречи Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского, - ред.) и Трампа в Белом доме в пятницу, конечно, появилось много вопросов", - сказал один из действующих чиновников НАТО.
Другой высокопоставленный чиновник НАТО подчеркнул, что, несмотря на "эрозию доверия из-за политики США в отношении Украины", в НАТО все еще верят, что Трамп не имеет серьезных претензий к альянсу, кроме вопросов финансирования.
Между тем, говорится в материале, совместная разведка может иметь решающее значение. Например, рассекречивание США информации о подготовке России к вторжению в Украину в 2022 году помогло сплотить союзников и усилить оборону Киева. Но теперь из-за "политического разворота Трампа" будущее роли США в разведсотрудничестве - под вопросом.
"Сейчас вопрос в том, останется ли обмен разведданными ключевым элементом трансатлантического взаимодействия в НАТО, учитывая сомнения союзников относительно беспристрастности США в украинском конфликте и будущих переговорах", - подытожила экс-посол НАТО Джули Смит.
США перестали делиться с Украиной разведданными: последние новости
Как сообщал ранее УНИАН, США остановили предоставление Украине разведывательных данных, из-за чего такое оружие, как HIMARS могло отключиться. Об этом сообщал журналист The Economist Оливер Кэрролл. По его словам, окончательная остановка передачи разведывательной информации произошла 5 марта в 14:00 по киевскому времени.
В то же время, по данным CBS, передача части "оборонительных" данных, позволяющих украинцам защищаться, по словам источников, все еще продолжается. Также издание сообщило, что решение приостановить обмен разведданными принял лично президент США Дональд Трамп.