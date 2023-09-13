Когда Маск узнал, что спутники Starlink используются для управления дронами, он поговорил по телефону с официальными лицами, включая посла России в США Анатолия Антонова.

Миллиардера Илона Маска обманул российский посол в США Анатолий Антонов, убедив его, что Россия нанесёт ядерный удар по Украине в случае атаки по целям в Крыму. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на биографа Маска Уолтера Айзексона.

В ночь на 13 сентября Украина нанесла мощный удар по военному объекту в Крыму. Именно такой удар, по мнению Маска, должен был спровоцировать ядерную войну. Поэтому он отказался включить Starlink в районе Крыма.

В книге Айзексон описывает следующее: когда Маск узнал, что спутники Starlink используются для управления дронами, он поговорил по телефону с официальными лицами, включая посла России в США Анатолия Антонова.

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Антонов убедил Маска, что нападение на Севастополь вызовет ядерный удар со стороны России в соответствии с военной доктриной государства.

Скандал с отключением Starlink возле Крыма

В прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот. Об этом пишет Уолтер Айзексон в новой биографии Маска.

Сначала Маск говорил, что Starlink вообще никогда не работал возле Крыма, не говоря о самом полуострове. Поэтому он получил экстренный запрос на включение спутниковой связи в этом районе, когда операция уже началась, но отказался удовлетворить этот запрос. Потом он заявил, что Starlink был выключен в районе Крыма из-за американских санкций против РФ, и включить его без специального разрешения от Белого дома Маск якобы не имел права.

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