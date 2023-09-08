По его словам, Украина тогда направила экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути в Севастополь.

Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал скандал, который возник через его отказ поддержать в 2022 году военную операцию ВСУ против Черноморского флота России в оккупированном Крыму.

В соцсети X (бывший Twitter) уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины.

Именно тогда россияне захватили неповрежденные экземпляры украинских аквадронов, которые прибило к берегу по неизвестной причине.

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В микроблоге бизнесмена Марио Новфала Маск отметил, что "был экстренный запрос от государственных органов [Украины] на активацию Starlink на всем пути в Севастополь". Однако он ответил в Киев отказом из-за опасений "эскалации конфликта".

Starlink в Украине

Как известно, SpaceX предоставила Украине доступ к спутниковой связи Starlink сразу после полномасштабного вторжения. Так, первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

В прошлом году SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой профинансировать будущую работу терминалов в Украине. Компании приходится тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров, которые постоянно пытаются взломать систему.

Илон Маск ранее признавался, что очень боится эскалации конфликта и начала Третьей мировой войны.

Указанный скандал возник из-за того, что Уолтер Айзексон в новой биографии Маска написал, якобы бизнесмен тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами

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