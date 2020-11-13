В штате Аризона победитель получит 11 голосов от коллегии выборщиков.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден, одержав победу в штате Аризона, еще сильнее увеличит отрыв от действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, только второй раз за более чем 70 лет демократ выигрывает в Аризоне на президентских выборах, поскольку этот штат является прочной опорой республиканцев.

На победу Байдена в этом штате повлияло три ключевых изменения: увеличение латиноамериканского населения, которое опирается на демократов; резкое увеличение избирателей из таких либеральных штатов, как Калифорния и Иллинойс, которые переехали в Аризону, а также очевидный разрыв пригородных избирателей с Республиканской партией из-за Дональда Трампа.

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Байден станет вторым демократом с 1948 года после Гарри Трумана, который выигрывает в Аризоне. Хотя в 1996 году с небольшим отрывом выиграл Билл Клинтон, этот штат в последующие два десятилетия стал еще более республиканским.

В штате Аризона победитель получит 11 голосов от коллегии выборщиков, поэтому у Байдена вообще уже должно быть 290 голосов при минимально необходимых 270 для победы на президентских выборах.

Выборы в США: что известно

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.

В то же время, по данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосах Байден уже имеет не менее 279, а по некоторым данным - 290.

14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после этого, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.

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Автор: Виталий Саенко