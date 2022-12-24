Половина генераторов уже в пути, остальные передадут в январе.

Объединенные Арабские Эмираты отправят в Украину около 2500 бытовых электрогенераторов, из которых половину передадут в ближайшее время. Об этом сообщает государственное информагентство WAM.

Бытовые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт планируют передать гражданским лицам, пострадавшим от "продолжающегося кризиса в Украине, который нарушил энергетическую инфраструктуру и вызвал перебои в подаче электроэнергии".

"Эта помощь Украине проистекает из веры ОАЭ в важность человеческой солидарности, особенно в случае конфликта, и является частью постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий украинского кризиса", – заявила министр международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль-Хашеми.

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Утверждается, что около 1200 генераторов уже были отправлены в Польшу, остальные – привезут к январю. Поставка генераторов осуществляется в рамках пакета гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов США, выделенной правительством ОАЭ гражданскому населению Украины.

Проблемы с электроэнергией в Украине

С 10 октября российская армия ведет кампанию по целенаправленному разрушению энергетической инфраструктуры Украины. В результате серии массированных ракетных ударов были повреждены все украинские ТЭС и ГЭС, а также распределительные сети.

В настоящее время в энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит электроэнергии, из-за чего в стране действуют веерные графики и применяются экстренные отключения света.

Одним из самых проблемных является столичный регион, где применяются самые жесткие графики отключений.

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