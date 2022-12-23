Сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии.

По состоянию на 23 декабря дефицит электроэнергии в системе после последней российской атаки на энергосистему Украины несколько уменьшился, однако остается существенным.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", в то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

"На утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, который вчера был подключен к энергосистеме", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных.

"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложные и масштабные, поэтому их восстановление требует значительного времени. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", - сообщила компания.

Попытки России уничтожить энергосистему Украины:

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Первая серьезная ракетная атака на критическую инфраструктуру Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника.

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