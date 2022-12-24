Энергетики просят не включать в розетку всё и сразу, ведь ситуация в целом остается сложной.

Ситуация с электроснабжением в Киеве за последние сутки "несколько подвинулась" в сторону улучшения, но все еще остается критической. Об этом рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальная часть города", – написал он в своем Фейсбуке.

По словам Коваленко, улучшению ситуации в энергосистеме поспособствовала теплая погода.

Видео дня

"И все равно попрошу быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку сразу всё", – обратился он к киевлянам.

Повреждение энергосистемы столицы

После серии массированных ударов по энергетическим объектам, которые российская армия наносила в течение трех последних месяцев, в столичном регионе возникли значительные проблемы со стабильностью энергосистемы.

Из-за острого дефицита электричества городские власти Киева решили временно приостановить работу наземного электротранспорта. Его заменили автобусами.

Ситуация со светом в столице сегодня настолько сложная, что это видно даже на снимках из космоса.

Вас также могут заинтересовать новости: