Причиной такого решения является обеспокоенность правительства по поводу постоянного давления на финансы домохозяйств из-за инфляции.

Правительство Великобритании во главе с Риши Сунаком планирует ввести ограничения розничных цен на основные продукты питания, такие как хлеб и молоко, чтобы притормозить инфляцию, сообщает The Telegraph.

При этом, как отмечает издание, сделка с супермаркетами пока что на стадии разработки. Однако утверждается, что любые действия ритейлеров будут добровольными.

В случае принятия этот шаг станет самой большой попыткой управлять ценами в супермаркетах со времен контроля, установленного Эдвардом Хитом в 1973 году.

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Причиной такого решения является обеспокоенность правительства по поводу постоянного давления на финансы домохозяйств из-за инфляции и роста стоимости заимствований.

Экономическая ситуация в Британии

В Великобритании самый высокий уровень инфляции продуктов питания в Западной Европе, цены выросли более чем на 19% за последний год, что является худшим аналогичным периодом с 1970-х годов. Базовая инфляция в Британии выросла до 6,8 процента в апреле, что является самым высоким уровнем за 31 год.

Сунак сменил на посту премьера Лиз Трасс, которая провела на этом посту всего 45 дней, а затем была вынуждена подать в отставку из-за скандала с налоговыми инициативами, приведшего к потере двух ключевых министров и потере доверия почти всех членов парламента.

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