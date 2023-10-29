Полиция не исключает версию насилия, связанного с преступными группировками.

В штате Флорида погибли два человека, еще 18 получили ранения в результате стрельбы и "драки между двумя группами людей" в городе Тампа.

Как сообщает CNN, инцидент произошел в ночь на 29 октября в районе Тампы Ибор-Сити. По словам начальника полиции Тампы Ли Беркоу, стреляли по меньшей мере двое. Пока неизвестно, все ли 18 пострадавших в результате инцидента получили огнестрельные или другие травмы.

В настоящее время правоохранители заявили, что один человек, который, по их мнению, причастен к инциденту, "сдался, и детективы сейчас его опрашивают". Полиция просит людей предоставить информацию и видео об инциденте.

Видео дня

"Мы привлечем виновных к ответственности, но для этого нам нужно сотрудничество сообщества, и это наша просьба", - заявил Беркоу. Полиция не исключает версию насилия, связанного с преступными группировками.

Случаи стрельбы в США

Несколько дней назад - в ночь на 26 октября в городе Льюистон (штат Мэн) мужчина, вооруженный ружьем, устроил массовую стрельбу, в результате которой по меньшей мере 22 человека погибли, а до 60-получили ранения. Правоохранители сообщили, что в совершении преступления подозревают 40-летнего Роберта Карда. Стрелка разыскивали.

А апреле в городе Луисвилл (штат Кентукки) сотрудник банка устроил стрельбу в финучреждении, тогда погибли пять человек.

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