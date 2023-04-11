Во время перестрелки полицейские застрелили нападавшего, который вел онлайн-трансляцию всего происходящего в соцсети.

В городе Луисвилль в штате Кентукки в отделении банка были расстреляны пять человек. Стрелком оказался сотрудник этого банковского отделения.

Кроме того, ранения получили 9 человек, из которых двое полицейских. Трое раненых, среди которых полицейский, находятся в критическом состоянии, передает Би-би-си.

В полиции рассказали, что стрелок - 23-летний Конор Стерджен, вел онлайн-трансляцию стрельбы в инстаграме. Мотивы его поступка неизвестны. Он был застрелен в ходе перестрелки с полицией.

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"Это был стрелок-одиночка, и то, что он сделал, связано с банком. Раньше он был его сотрудником", - сказал шеф полиции города Пол Хамфри.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг отреагиовал на происшествия и призвал молиться за раненых и поблагодарил полицию за работу.

Инциденты со стрельбой в США

Эта стрельба стала 140-м массовым инцидентом в США с начала года. Так, 23 января в США семь человек погибли в результате массовой стрельбы, которая произошла в двух местах в прибрежном городе Халф-Мун-Бей на севере Калифорнии. Подозреваемого тогда арестовали.

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