В РФ утверждают, что сведения о пострадавших пока не поступали.

В воскресенье утром, 3 сентября, в российском городе Санкт-Петербург - это родной город диктатора Владимира Путина, случилось новое огненное ЧП.

В городе произошел пожар в районе нефтебазы "Ручьи", которая находится в Красногвардейском районе, сообщили росСМИ. По сведениям очевидцев, возле места чрезвычайного происшествия были слышны звуки взрывов.

МЧС Санкт-Петербурга в Telegram сообщило, что в этом районе горит ангар на площади 800 квадратных метров. В ведомстве утверждают, что информация о пострадавших пока не поступала.

"В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар", - отмечается в сообщении.

В сети появилась информация, что в ангаре хранили топливо и баллоны с газом.

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После того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в нашу страну, на российской территории уже не раз возникали серьезные пожары на разных объектах.

Напомним, 2 сентября в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в производственном здании, расположенном в Колпинском районе. В МЧС РФ сообщали, что площадь возгорания составляли 1 400 квадратных метров. Журналисты выяснили, что пожар возник на хладокомбинате.

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