Сегодня произошел серьезный пожар в Санкт-Петербурге.

В родном городе российского диктатора Владимира Путина - Санкт-Петербурге, в субботу утром, 2 сентября, произошел крупный пожар.

Серьезный пожар в Санкт-Петербурге произошел в производственном здании, расположенном в Колпинском районе города, сообщает МЧС России в Telegram. В ведомстве добавили, что пожару присвоили повышенный номер сложности. Площадь возгорания достигла 1 400 квадратных метров.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы 80 человек и 20 ед. техники. Проводится наращивание сил и средств", - отмечаеься в сообщении. В 9:38 в МЧС РФ утверждали, что пожар в производственной зоне был локализован.

В сети сообщили, что горел хладокомбинат.

Интересные новости России - сегодня это стоит знать

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, в РФ уже не раз возникали мощные пожары на разных объектах.

В частности, в середине августа стало известно, что в городе Раменское Московской области на территории производственно-складского комплекса якобы загорелись пластиковые поддоны. Площадь пожара составляли 1,8 тыс. квадратных метров.

Вас также могут заинтересовать новости: