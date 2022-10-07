Некоторые российские чиновники из-за страха в докладах для президента серьезно приукрашивают действительность, узнали журналисты.

В российском правительстве очень боятся президента РФ Владимира Путина, но не уважают.

Отношение к Путину в правительстве резко испортилось после того, как в 2018 году в России повысили пенсионный возраст, несмотря на то, что это решение не поддержали большинство опрошенных россиян, пишет "Медуза", ссылаясь на слова источников, близких к правительству.

"Страх перед ним (перед президентом - Ред.) до уср*чки. Но это страх без уважения. Уважения нет уже пару-тройку лет", - заявил один из собеседников.

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По данным журналистов, российское правительство формально обновилось в 2020 году, однако многие работники среднего звена там работают много лет и помнят, что пенсионную реформу одобрил Путин, а ответственность была переложена на правительство, и именно его потом сделали виновным в падении рейтинга власти.

"При слове "рейтинги" люди (в правительстве - Ред.) вздрагивают до сих пор", - поделился источник.

Собеседники добавили, что позже все становилось только хуже - Путин перестал предупреждать министров о своих планах на будущее.

"Президент может… (сделать - Ред.) жест широкой души, так сказать. А потом начинается лихорадочный поиск (денег на его выполнение - Ред.) - откуда их выдернуть", - утверждает один из высокопоставленных собеседников.

Источник заявил, что несколько лет назад российский лидер сначала слушал предложения, выдвинутые ведомствами, а потом выбирал то, которое ему казалось оптимальным.

Собеседники, близкие к правительству, подчеркнули, что министры из-за страха не спорят с главой России даже в случае принятия им очень "неожиданных" решений.

"Когда арестовали Улюкаева (Алексей Юлюкаев, экс-министр экономического развития РФ, был обвинен в вымогательстве взятки - Ред.), все все поняли", - отмечается в материале.

Журналисты также узнали, что из-за страха некоторые чиновники в докладах для Путина серьезно приукрашивают действительность, например, не сообщают о том, как санкции реально влияют на экономику РФ.

Президентство Владимира Путина в России - что стоит знать

Владимир Путин 31 декабря 1999 года начал исполнять обязанности президента России, а 26 марта 2000 года был впервые избран лидером страны. Позже Путина переизбрали на пост президента.

Согласно российской Конституции, Путин в третий раз подряд не мог претендовать на пост главы государства.

После него президентом стал Дмитрий Медведев, который был премьером. Во время президентства Медведева Путин был главой правительства, а позже снова получил президентское кресло.

В сентябре 2022 года бывший российский банкир и экс-друг Путина Сергей Пугачев утверждал, что у нынешнего лидера РФ до того, как он стал президентом, были интимные проблемы - ему бесплатно "не давали".

Пугачев утверждал, что после того, как Путин получил пост главы государства, ему таскали кое-кого "чуть ли не из подворотни".

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