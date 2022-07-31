Йельские исследователи также раскритиковали своих коллег за слишком оптимистичные прогнозы по экономике России, которые базируются на российских данных.

Европейские и американские санкции нанесли катастрофическое влияние на российскую экономику.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное профессором Йельского университета Джеффри Сонненфельдом вместе с командой исследователей на основе изучения статистики РФ, данных торговых партнеров России, данных о перевозке и других источников, передает Голос Америки.

Исследователи пришли к выводу, что у Кремля заканчиваются деньги, Россия теряет позиции на рынке энергоресурсов, импортозамещение не работает, а бизнес и состоятельные россияне покидают страну.

Более 1000 компаний вышли или объявили о выходе из России с февраля, свидетельствуют данные аналитиков, собраные на основе сообщений компаний. Это ставит под удар 40% российской экономики. Инвестиции этих компаний составляли более $600 млрд, а количество рабочих мест, которые они создали превышает 5 млн, отметили экономисты.

Исследователи указали, что торговля энергоресурсами с Россией значительно более важна для нее, чем для мира. Практически 60% поступлений российского бюджета зависят от продажи энергоресурсов. Поставки российского газа в Европу упали до рекордно низких значений за пять месяцев, а возможность увеличения поставок на восток, как это декларирует Путин, ограничена из-за отсутствия инфраструктуры.

У Кремля заканчиваются деньги, сделали вывод исследователи. Россия теряет валютные резервы, к которым имеет доступ, чрезвычайными темпами. С около $600 млрд золотовалютных резервов страны почти $300 млрд заблокированы за рубежом. Со времени полномасштабной агрессии, резервы уменьшились на $75 млрд. Исследователи указали на заявление российского министра финансов Антона Силуанова, который предложил потратить треть российского резервного фонда, Национального фонда благосостояния на покрытие дефицита бюджета.

Импортозамещение не работает, отметили аналитики, указав, что России пришлось значительно сократить выпуск автомобилей и отменить ряд требований по безопасности. Россия теряет доступ к запчастям и высокотехнологичным товарам, что ограничивает возможность ремонтировать и поддерживать самолеты и оборудование, производить танки и другие товары.

Резко, более чем на 20%, за период с начала агрессии, упала розничная торговля и потребление, по сравнению с этим же периодом 2021 года, подчеркнули ученые, ссылаясь на данные "Сбербанка" а также интернет-продажу Yahoo.

Одним из индикаторов того, что россияне выводят средства за рубеж, по оценкам аналитиков, стал рост спроса на недвижимость на Ближнем Востоке. Агенты по недвижимости в Дубае сообщили, что их поступления от продажи россиянам увеличились вдвое, а у некоторых и втрое.

Йельские исследователи также раскритиковали своих коллег за слишком оптимистичные прогнозы в отношении России, которые базируются на российских данных. Ведь, говорится в исследовании, статистические данные, которые периодически публикует РФ - все более фрагментированы, неполны и включают по большей части лишь положительные данные, в то время как отрицательные замалчиваются.

На этой неделе МВФ представил данные по российской экономике, где уменьшил оценки ее нынешнего падения до 6%.

Сонненфельд раскритиковал фонд за использование российских официальных данных и указал, что МВФ "транслирует российскую пропаганду". В ответе для СМИ, МВФ заявил, что Фонд "не считает, что на Россию полностью не повлияли санкции", но отмечает "некоторый уровень неуверенности относительно прогноза".

Как сообщал УНИАН, 30 июля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отверг критику в адрес энергетической политики ЕС. Он заявил, что страны ЕС с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину сократили закупку российского газа наполовину.

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