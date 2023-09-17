Глава немецкого МИДа Анналена Бербок рассказала, что во времена президентства Трамп "предпринял некоторые действия, которые нас более чем раздражали".

Евросоюз будет лучше подготовлен, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, поскольку в 2016 году после его победы на выборах, Европа была в шоковом состоянии.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Вloomberg. Она отметила, что "в то время вряд ли кто-нибудь в Европе мог представить, что появится президент США, который поставит под сомнение НАТО", являющееся "страховкой жизни" для европейцев.

"Многие вещи в прошлом были для нас полным шоком", - констатировала министр.

Она добавила, что Трамп "предпринял некоторые действия, которые нас более чем раздражали". В то же время она отметила, что "мы не должны быть наивными" и, что Германия будет готова работать с Трампом, если он победит на президентских выборах в 2024 году.

При этом, Бербок, которая сейчас находится с визитом в США, выразила уверенность, что военная поддержка США Украины продолжится независимо от того, кого избирут главой государства.

Сама же Бербок является активным сторонником поставок Украине западного оружия. Во время недавнего визита в Киев, она пообещала, что будет всеми методами добиваться предоставления ВСУ ракет большой дальности "Таурус".

Трамп и война в Украине

Политик известен своей скандальной позицией относительно войны в Украине. Ранее он заявлял, что если бы ему позволили, он закончил бы войну в Украине за три дня. Также он выступил за отмену военной помощи Киеву и предложил отдать РФ часть украинских территорий.

Также совсем недавно Трамп похвастался, что у него с российским президентом Владимиром Путиным "очень хорошее взаимопонимание".

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