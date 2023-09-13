Если Трамп вернется в Белый дом ситуация для Украины станет критической.

Если США прекратят поддерживать украинскую оборону, страны Европы даже все вместе не смогут компенсировать эту потерю. Об этом пишет The Washington Post, анализируя ситуацию с военными поставками Украине.

Издание отмечает, что администрация Байдена выделила впечатляющую сумму помощи Украине за 18 месяцев после полномасштабного вторжения России — примерно 75 миллиардов долларов. Европа совместными усилиями взяла на себя еще больше обязательств, но они преимущественно финансовые, тогда как США предоставляли именно военные ресурсы.

"Но активизация усилий континента не должна затмевать тот факт, что перспективы Украины на выживание резко упадут без продолжения поставок американского оружия, финансовой поддержки и политического лидерства. В ближайшем будущем было бы фантазией представить, что Европа могла бы закрыть этот пробел, если бы Вашингтон сократил свою поддержку", – пишет WP.

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А угроза потери американской поддержки не является теоретической, ведь Дональд Трамп имеет реальные перспективы вернуть себе Белый дом. И он уже пообещал прекратить войну за "24 часа". Под этим, конечно, следует понимать прекращение поддержки Украины.

Как отмечает WP, резкое сокращение американской поддержки Украины станет серьезным сигналом для Кремля, что США отворачиваются от Европы после более чем 75 лет американского лидерства.

"Это поставило бы под угрозу жизнеспособность НАТО, в которой Соединенные Штаты являются крупнейшим вкладчиком, и поставило бы под угрозу защиту прифронтовых государств НАТО перед лицом реваншистских амбиций Москвы. Это также может привести к кровопролитию в Украине из-за ослабления обороноспособности страны", - говорится в статье.

И хотя "по всей Европе бьют тревогу" из-за этой угрозы, это никак не изменит факта, что Европа не готова подменить США в поддержке Украины. Более того, она даже не способна ускорить реализацию собственной долгосрочной "стратегической автономии", главным поборником которой является президент Франции Эммануэль Макрон.

"Несмотря на все усилия Европы помочь Украине, ее качественный вклад не сравнялся с вкладом Соединенных Штатов, несмотря на цифры в заголовках. Это не очень реалистично, что европейцы могли бы примерно удвоить свой вклад, чтобы компенсировать прекращение финансирования США по сценарию сокращения от Трампа", – пишет издание.

К тому же львиная доля того, что Украина получила именно от европейцев – это старое советское оружие из арсеналов стран бывшего соцлагеря. Оно не может конкурировать с современным оружием от США.

Долгосрочная проблема увеличения европейской помощи коренится в экономических, промышленных и материально-технических проблемах континента. Факторы ограничения включают медленный рост в двух крупнейших экономиках Европы (Германии и Великобритании); "анемичные" запасы оружия по всему континенту, которые были еще более истощены войной; давно закрытые оборонные заводы, которые только сейчас готовятся к производству оружия.

Но самым серьезным препятствием для наращивания европейской помощи Украине является отсутствие политической воли, отмечают авторы публикации. Эта проблема особенно ярко проявила себя прошлой зимой, когда канцлер Германии Олаф Шольц неделями откладывал разрешение на поставки Украине танков Leopard 2. Лишь когда Байден выступил первым, пообещав прислать изготовленные в США танки Abrams, Шольц дал согласие.

"После десятилетий полагания на зонтик безопасности США многие европейские политики осознают, что инвестиции в безопасность Украины являются для них первоначальным вкладом. Их усилия ускоряются, но недостаточно быстро, чтобы свести на нет потенциально катастрофические последствия отступления США", – резюмирует издание.

Трамп обещает прекратить помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, который сейчас имеет высокие шансы вернуться в Белый дом, открыто и неоднократно подчеркивал необходимость прекратить военную поддержку Украины. Более того - он является сторонником идеи территориальных уступок со стороны Украины в пользу агрессора.

То, что Трамп будет откровенно помогать Путину не сомневается в частности бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. По его мнению, Трамп поможет Кремлю в борьбе с западным миром и самими же США.

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