Путин стал одним из немногих лидеров, не выразивших Нетаньяху сочувствия из-за гибели более 1300 израильтян.

Израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху удавалось сохранять "теплое общение" с российским президентом Владимиром Путиным, но сейчас все изменилось.

Как пишет в своем материале издание The Wall Street Journal (WSJ), Нетаньяху не прерывал общение с Путиным тогда, когда тот все больше подвергался изоляции. Даже вторжение РФ в Украину и крепкое сотрудничество с Ираном не могли испортить отношений.

WSJ отметило, что лидеры двух стран поддерживали связь по телефону, и Нетаньяху объявил о нейтральном отношении к войне в Украине, отказавшись предоставлять Киеву оружие, или системы противовоздушной обороны, хотя этого требовал Запад.

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"Теперь, после атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились. Путин - один из немногих лидеров, который не выразил Нетаньяху соболезнования из-за гибели более 1300 израильтян, убитых боевиками ХАМАСа", - пишет издание.

Издание отметило, что прекращение соглашения между РФ и Израилем подчеркивает более широкие сдвиги, которые наблюдаются в роли, которую играет Кремль на Ближнем Востоке с тех пор, как Путин вторгся в Украину.

Россия в обмен на дроны-камикадзе предоставила Ирану учебно-тренировочные самолеты Як-130 и рассматривает возможность продажи Ирану истребителей Су-35, что может изменить баланс воздушных сил в регионе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Неделю назад боевики ХАМАСа ворвались на территорию Израиля, захватывая военную технику и убивая гражданских израильтян.

В ответ на это власти Израиля объявили мобилизацию и начало операции "железные мечи". Военным удалось в рамках операции ликвидировать нескольких главарей ХАМАСа.

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