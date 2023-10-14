Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецназа ХАМАС Али Кади. На прошлой неделе он возглавил смертельную атаку на юг Израиля.
Как сообщает пресс-служба ВВС Израиля, Али Кади, командир роты так называемого подразделения Нухба, был убит в результате удара беспилотника. Операцию осуществили разведывательные службы Шин Бет и управление военной разведки.
По данным ЦАХАЛа, Кади был арестован Израилем в 2005 году за похищение и убийство израильских мирных жителей. Его вернули в сектор Газа в рамках обмена пленными в 2011 году.
Война между Израилем и ХАМАС - последние новости
Израильские военные в четверг предупредили 1,1 миллиона человек, живущих на севере сектора Газа, о необходимость покинуть свои дома на фоне признаков того, что они собираются усилить наступление в ответ на ХАМАС после террористических атак группировки 7 октября, в результате которых погибло более 1300 человек.
За время контроперации ЦАХАЛ "Железные мечи" Израиль ликвидировал нескольких главарей ХАМАС. В частности, в ночь на 12 октября Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного боевика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу вследствие удара по сектору Газа.
Сегодня стало известно, что Израиль ликвидировал еще одного топ-боевика ХАМАС - высокопоставленного члена террористической группы ХАМАС Мурада Абу Мурада. Он руководил воздушными силами группировки.