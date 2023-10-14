Именно этот боевик руководил кровавой атакой террористов на юг Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецназа ХАМАС Али Кади. На прошлой неделе он возглавил смертельную атаку на юг Израиля.

Как сообщает пресс-служба ВВС Израиля, Али Кади, командир роты так называемого подразделения Нухба, был убит в результате удара беспилотника. Операцию осуществили разведывательные службы Шин Бет и управление военной разведки.

По данным ЦАХАЛа, Кади был арестован Израилем в 2005 году за похищение и убийство израильских мирных жителей. Его вернули в сектор Газа в рамках обмена пленными в 2011 году.

Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

Израильские военные в четверг предупредили 1,1 миллиона человек, живущих на севере сектора Газа, о необходимость покинуть свои дома на фоне признаков того, что они собираются усилить наступление в ответ на ХАМАС после террористических атак группировки 7 октября, в результате которых погибло более 1300 человек.

За время контроперации ЦАХАЛ "Железные мечи" Израиль ликвидировал нескольких главарей ХАМАС. В частности, в ночь на 12 октября Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного боевика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу вследствие удара по сектору Газа.

Сегодня стало известно, что Израиль ликвидировал еще одного топ-боевика ХАМАС - высокопоставленного члена террористической группы ХАМАС Мурада Абу Мурада. Он руководил воздушными силами группировки.

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