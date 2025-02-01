Ассоциация дипломатов Испании уже направила главе МИД письмо с требованием соблюдать "прозрачность" при дипломатических назначениях.

Главу посольства Испании в Бельгии Альберто Антона лишили должности из-за того, что он уснул во время выступления министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, сообщает The Times.

Отмечается, что в соцсетях стало популярным видео, на котором Антон спал во время речи главы МИД Испании на ежегодной конференции послов. Именно это и привлекло внимание Альбареса.

В издании поделились, что вскоре после увольнения дипломата Ассоциация дипломатов Испании направила главе МИД страны письмо с требованием соблюдать "прозрачность" при дипломатических назначениях.

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Кроме того, в Испании Альбареса неофициально окрестили прозвищем "Малый Наполеон" за его жесткий подход к работе. В издании напомнили, что он уволил не менее семи чиновников, которые допускали различные ошибки в своей работе или делали то, что противоречило политике Мадрида.

Ранее Альбарес уволил посла Испании в Хорватии за то, что он написал статью, в которой защищал роль испанского короля Фелипе VI во внешней политике страны. Когда в Великобритании умерла королева Елизавета II, он запретил испанским дипломатам комментировать это, добавили в издании.

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Ранее на заводе Rheinmetall в Испании произошел мощный взрыв. Отмечается, что завод специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов и минометных снарядов, а также детонаторов и двигательных установок ракет.

Кроме того, в январе этого года в Испанию прибыл танкер с российским СПГ после новых санкций США. Судно воспользовалось временным промежутком перед вступлением в силу ограничений против РФ.

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