Европа готова принимать российский СПГ, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Танкер с российским сжиженным природным газом причалил в Испании. Судно воспользовалось временным промежутком перед вступлением в силу санкций США.

Издание Bloomberg пишет, что танкер Cool Rover, который в прошлом месяце загрузился на экспортном заводе СПГ "Портовая" ПАО "Газпром" на северо-западе России, пришвартовался к импортному терминалу Уэльва в Испании. 10 января "Портовая" оказалась в числе предприятий, включенных в список последних и самых агрессивных санкций Вашингтона в отношении Москвы.

Согласно уведомлению Министерства финансов, сделки с "Портовой" должны быть завершены до 27 февраля.

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Новые санкции - это последняя попытка США удержать покупателей СПГ от покупки топливо у России, что в конечном итоге ограничит возможности Москвы финансировать войну против Украины. Рынок будет внимательно следить за тем, продолжатся ли эти поставки, когда санкции вступят в силу.

Импорт показывает, что Европа по-прежнему готова принимать СПГ из России, чтобы удовлетворить свой спрос на топливо для отопления и электростанций, несмотря на углубление напряженности из-за войны в Украине. В прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли рекордного уровня.

Газ в Европе - последние новости

1 января Украина прекратила прокачивать российский газ, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Однако это не решает все имеющиеся проблемы в этом вопросе.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас отметил, что в 2025 году цены на газ летом в Европе могут значительно подскочить. При этом на фоне похолодания запасы газа исчерпываются быстрее, чем когда-либо за последние семь лет.

В сложившейся ситуации мир готовится к борьбе за поставки природного газа, что приведет к повышению счетов для потребителей в Европе, а более бедные страны от Азии до Южной Америки могут потерять доступ к рынку.

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