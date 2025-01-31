Завод специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов и минометных снарядов, а также детонаторов и двигательных установок ракет.

В Испании на заводе немецкого оборонного концерна Rheinmetall в провинции Мурсия прогремел мощный взрыв, пострадали люди.

Как сообщает EFE, взрыв произошел 30 января около 16:20 по местному времени на складе завода, где хранились взрывчатые вещества. Пожар вспыхнул на площади около 2000 квадратных метров, прежде чем его потушили.

В результате взрыва пострадали шестеро рабочих в возрасте от 30 до 52 лет. Один из них, 52-летний мужчина, получил травму головы. Пятерых пострадавших доставили в больницу, одному оказали помощь на месте.

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Причины взрыва в настоящее время устанавливаются. Завод, на котором произошел взрыв, относится к подразделению немецкого концерна - компании Rheinmetall Expal Munitions. Он специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов, минометных снарядов и снарядов среднего калибра, а также детонаторов и двигательных установок ракет.

Rheinmetall - новости

В НАТО подтвердили, что Россия причастна к планированию убийства главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера летом прошлого года. Отмечалось, что заговор, который сорвали разведывательные службы США и Германии, был частью российских планов по ликвидации руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

В октябре директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказывал, что строит в Украине четыре завода, и первый из них на тот момент уже заработал. Паппергер также отметил, что Rheinmetall планирует построить в Украине пороховой завод и завод по производству боеприпасов, в планах концерна также производство систем ПВО.

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