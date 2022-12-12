Сейчас на территории страны насчитывается около 600 таких защитных сооружений.

Из-за войны в Украине в Германии активно обсуждается необходимость строительства новых бомбоубежищ.

Этот вопрос поднимался на последнем совещании министров внутренних дел федеральных земель. Их требования опубликовало издание BILD. Так, о необходимости построить новые бункерные системы заявил федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер.

Министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг Томас Штробль призвал изучить степень, в которой "подземные автомобильные и железнодорожные системы могут вместить людей".

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Лидер парламентской группы СДПГ Дирк Визе призвал провести "перезагрузку" в гражданской защите, поставив этот вопрос во главе повестки дня.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Реул заявил, что федеральное правительство изучает, могут ли убежища сегодня по-прежнему обеспечивать эффективную защиту от военных угроз.

Отмечается, что в 2007 году федеральное правительство прекратило обслуживание примерно 2000 бункеров. Сейчас на территории Германии насчитывается около 600 таких приютов. По оценкам, они могут вместить только 500 000 человек. Их инвентаризацию хотят завершить к весне 2023 года.

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