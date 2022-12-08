При обысках у членов группы нашли много оружия, наличности и драгоценностей, количество которых "поразило" правоохранителей.

Группа, готовившая государственный переворот в Германии, была разделена на гражданскую часть, имеющую внутреннее название "Совет", и воинскую часть – "теневое правительство", которое называли "Новая германская армия".

Как сообщает издание Spiegel, ячейки сети были сформированы в Баден-Вюртемберге, Саксонии и Тюрингии.

В состав "Новой немецкой армии" вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера.

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Среди членов сети – представители самых разных профессий: шеф-повар, мастер-кровельщик, летчик, юрист с докторской степенью, певец-тенор, врач (который отвечал за "духовные вопросы" и пожертвовал группе 20 тыс. евро). Также в сеть входили двое якобы ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".

Предварительные данные правоохранителей свидетельствуют, что сеть, которая планировала переворот в Германии, до последнего пыталась завербовать новых членов. Несколько представителей 10 ноября провели конфиденциальную встречу на севере Германии, пытаясь завербовать полицейских.

Кроме этого, по данным издания, в более полусотни подозреваемых в подготовке государственного переворота во время обысков изъяли винтовки, пистолеты калибра 9 мм, мечи, ножи, электрошокеры, боевые шлемы, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие.

Кроме того, по предварительной оценке, правоохранители изъяли более 130 тыс. евро наличными, а также значительное количество золота и серебра. Как пишет Spiegel, такое количество драгоценностей "поразило" правоохранителей.

По данным прокуратуры, подозреваемые члены сети были объединены "глубоким неприятием государственных институтов и демократии в Германии", из-за чего они планировали осуществить изменение системы силовым путем.

Теперь федеральная прокуратура Германии должна выяснить, соответствуют ли действия участников сети классификации преступления как государственной измены.

Подготовка госпереворота в Германии

7 декабря стало известно, что в Германии арестовали 25 человек, которые готовили госпереворот при поддержке России. Подозреваемые планировали вооруженные нападения на государственные учреждения.

Один из главарей группы поддерживал контакты с российскими официальными лицами.

Тогда же сообщалось, что обыски охватили 130 объектов недвижимости, принадлежащих 52 подозреваемым, в 11 землях Германии.

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