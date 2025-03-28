Трамп усиливает давление на Украину, добиваясь почти полного контроля над ее минеральными ресурсами и энергетикой.

Новый проект соглашения о полезных ископаемых, которое США хотят подписать с Украиной, является ошеломляющей эскалацией попытки администрации Дональда Трампа захватить контроль над природными ресурсами Украины в качестве цены за посредничество в прекращении огня.

Как пишет The Times, украинские чиновники уже осудили требования США, которые выходят далеко за рамки соглашения, заключенного в прошлом месяце, назвав их "отвратительными" и утверждая, что они углубят зависимость Украины от Вашингтона, практически превратив страну в вассальное государство.

В течение нескольких дней чиновники Белого дома настаивали на том, что соглашение о сделке по ценным металлам близко. Теперь возможная причина задержки и цена прекращения огня могут стать более ясными.

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"Несмотря на то, что Москва не подает признаков прекращения военных действий в Украине, американские переговорщики, очевидно, пытаются добиться от Киева еще больших уступок", - пишет The Times

Наемнический подход администрации Трампа в отношениях с Украиной не должен вызывать удивления, считает издание. Так, в первый же день своего возвращения в Белый дом Трамп заявил, что честь принять у себя первую зарубежную поездку второго срока его правления достанется тому, кто больше заплатит.

Его флагманская торговая политика, предусматривающая введение огромных тарифов как для друзей, так и для противников, продиктована убеждением, что весь остальной мир, включая Европу, "обдирал нас годами".

Как будет реализована сделка с США, даже если Украина согласится на очередное унижение, - это уже другой вопрос. Так, несмотря на уверенность Вэнса в том, что американский финансовый интерес сам по себе является гарантией безопасности, в проекте соглашения не продумано, как США обеспечат контроль над нефтяными скважинами, шахтами и инфраструктурой Украины, чтобы роялти поступали в Вашингтон.

"Принуждение Киева к новым уступкам в то время, как российские ракеты по-прежнему летят на Украину, не приближает прекращение огня и ничего не делает для разблокирования энергетических богатств Украины - ни для ее собственной выгоды, ни для выгоды Трампа", - отмечает The Times.

Сделка со США о ценных ископаемых

На днях США передали Украине новый вариант соглашения, который предусматривает контроль над украинскими недрами без предоставления гарантий безопасности. Украинские политики выразили беспокойство по поводу этого предложения, считая его шагом назад.

Как отмечает Bloomberg, новая версия соглашения об украинских полезных ископаемых свидетельствует о намерении руководства США прибрать к рукам Америки все украинские ресурсы и заблокировать доступ к ним для Европы.

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