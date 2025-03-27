Американский вариант соглашения о полезных ископаемых является 'шагом назад', - СМИ

Украинские юристы и чиновники изучают новый проект соглашения.

США направили Украине предложение по детальному соглашению о добыче полезных ископаемых. Сейчас украинская правительственная команда анализирует документ, после чего состоится обсуждение с американскими коллегами. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом обсуждений.

Отмечается, что украинские юристы и чиновники изучают новый проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

По словам источников, предложение американской стороны является "шагом назад".

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"В этом драфте американская сторона сделала несколько шагов назад по сравнению с рамочным соглашением, которое было согласовано обеими сторонами ранее", - сказал журналистам источник.

Соглашение о добыче полезных ископаемых - важные новости

Ранее министр финансов США Скот Бессент рассказал, что Вашингтон передал "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых Украине. По его словам, соглашение между Вашингтоном и Киевом может быть заключено уже на следующей неделе.

Кроме того, в Business Insider заявили, что президент США Дональд Трамп до сих пор не понял главную проблему с "редкоземельными элементами" в Украине. Эксперты до сих пор удивляются, зачем американцам это соглашение, ведь нет доказательств, что Украина действительно имеет значительные запасы редкоземельных минералов.

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