Он должен заплатить за ущерб, который нанес, отметила она.

Европейский Союз не сможет возобновить нормальные отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после того, как он начал полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук.

Так она ответила на вопрос, боятся ли в Евросоюзе Россию и пытаются ли "сохранить лицо" российскому президенту.

"Путин - человек на совести которой эта ужасная преступная война. Он преступник и как преступник должен платить цену, которую заставил заплатить нас. Платить за ущерб, который он нанес", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии напомнила, что они уже ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику.

"Глубже и глубже – чем дольше они тянутся. Следовательно, для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французский президент Эммануэль Макрон предложил ему пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путину".

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