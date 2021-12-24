В частности, речь идет о совместных действиях по сдерживанию РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единственную стратегию, которая заставит Российскую Федерацию пойти на деэскалацию ситуацию на границе.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Мир, безопасность и стабильность в Европе не защитят сами себя. Наши своевременные и совместные действия позволят их защитить. Сдерживание - единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деэскалацию. Ее основой является реалистичное понимание угроз и решимость к совместным проактивным действиям", - заявил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что Украина должна участвовать в консультациях на тему безопасности в Европе.

Читайте такжеЗеленский "под елочку" созывает заседание СНБО"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - подчеркнул Кулеба.

Агрессия РФ в отношении Украины - последние заявления

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Читайте такжеОфис генпрокурора сообщил о подозрении министру транспорта РФ и его заместителю: детали17 декабря РФ предложила Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в НАТО и "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.

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